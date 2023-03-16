Такие данные приводит известный сетевой информатор Том Хендерсон.

По его словам, разработка ново игровой приставки PlayStation 5 Pro уже стартовала.

Подробностей о проекте еще мало, но по информации инсайдера, Sony выпустит игровую консоль PlayStation 5 Pro в конце 2024 года.

Это будет приставка с новым железом, и конечно же она окажется более производительной.

Прогнозируется, что в устройстве улучшится технология трассировки лучей в играх, уровень визуальных эффектов, а также увеличится скорость работы.