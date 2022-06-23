Компания Sony выпустит 4К-монитор специально для консоли PlayStation 5

Мониторы в первую очередь будут ориентированы на работу с консолями от компании Sony.

Японский производитель работает над двумя игровыми мониторами для консоли PlayStation 5.

По данным источника, их представят на следующей неделе.

Известно, что в одном мониторе будет установлена 4К панель с кадровой частотой 144 Гц.

Во втором применят экран с разрешением Full HD, при этом его кадровая частота составит 240 Гц.

Сообщается, что в 4К экране будет еще реализована поддержка расширенного динамического диапазона HDR600. Других параметров источники не приводят, все подробности должны раскрыть на презентации.