Главная » Новости

Компания Sony выпустит 4К-монитор специально для консоли PlayStation 5

На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Мониторы в первую очередь будут ориентированы на работу с консолями от компании Sony.
Японский производитель работает над двумя игровыми мониторами для консоли PlayStation 5.

По данным источника, их представят на следующей неделе.

Известно, что в одном мониторе будет установлена 4К панель с кадровой частотой 144 Гц.

Во втором применят экран с разрешением Full HD, при этом его кадровая частота составит 240 Гц.

Сообщается, что в 4К экране будет еще реализована поддержка расширенного динамического диапазона HDR600. Других параметров источники не приводят, все подробности должны раскрыть на презентации.

Sony
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.