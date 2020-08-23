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Sony выпустила первый крупный рекламный тизер PS5

23.08.2020 10:35

Первый глобальный рекламный ролик Sony для PS5 недавно был выпущен, но он не говорит ничего нового.

Дело не в том, что короткометражный трейлер не так красиво оформлен или не вызовет восторга геймеров, особенно приверженцев PlayStation, которые купят консоль, как только она выйдет. И дело не в том, что он не предлагает никакой полезной информации для PS5.

Sony выпустила первый крупный рекламный тизер PS5

Ни Sony, ни Microsoft не готовы сделать первые значимые объявления о некоторых из самых ожидаемых продуктов года. По крайней мере, Microsoft поделилась некоторыми захватывающими новыми подробностями о Xbox Series X ранее на этой неделе, когда компания представила новый пользовательский интерфейс консолей. Sony ответила на это раскрытием 74-секундным клипом, в котором освещаются только три особенности консоли.

Новая тактильная обратная связь контроллера DualSense и его адаптивные триггеры, а также новый Tempest 3D AudioTech для PS5 — это три функции, на которых Sony настаивает в рекламе.

«В нашей первой глобальной цифровой рекламе консоли PS5 вы увидите, как ее функции оживают глазами и движениями молодой женщины», — написала Sony в сообщении в блоге, сопровождающем рекламу.

«Все начинается, когда она идет по замерзшему озеру, чувствуя треск льда у своих ног. Когда персонаж чувствует опасность, внезапное взрывное появление кракена на ледяной поверхности демонстрирует ощущение тактильной обратной связи, которое вы можете почувствовать от беспроводного контроллера DualSense для консоли PS5 ».

Затем молодая женщина «реагирует на все, что слышит» (Tempest 3D AudioTech) и в конечном итоге натягивает лук. «Натяжение ее тетивы — это ощущение, которое вы также почувствуете, благодаря адаптивным триггерам беспроводного контроллера DualSense», — поясняет Sony.

PS5 предоставит новые игровые возможности с помощью нового контроллера DualSense, и в этом нет никаких сомнений. Звук и новая графика также позволят разработчикам выйти за рамки того, что было возможно на консолях предыдущего поколения. Но факт остается фактом: геймеров больше волнует, сколько будет стоить PS5, особенно в этом году. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти в раздел комментариев к видео на YouTube.

Также важна дата выхода консоли, которая остается загадкой. И в добавлении не упоминается дата предзаказа.

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