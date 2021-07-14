Новая необычная колонка получила название Sony LSPX-S3 Glass и выйдет в продажу в августе по цене 350 евро.

Sony выпустила Bluetooth-колонку в стиле керосиновой лампы, в которой есть металлическое основание и верх, выполненный из оргстекла.

Последний выполняет роль высокочастотного динамика с вертикальным приводом. Кроме этого, в колонке заявлен пассивный низкочастотный излучатель и 46-мм среднечастотный динамик.

Как заявляют в компании, колонка имеет беспроводное подключение с технологией LDAC, обеспечивающей высококачественную передачу звука.

Колонка может использоваться как ночник с мягким мерцающим светом или обычным ярким светом, причем яркость можно регулировать.