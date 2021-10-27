Sony выпускает гарнитуру Xperia View VR: разрешение 2K для обоих глаз в паре с Xperia 1 III

Сегодня на мероприятии Sony, посвященном анонсу продукта, был представлен смартфон Sony Xperia Pro-I, ориентированный на камеру, которому удалось украсть всю шумиху. Однако то, что осталось незамеченным, так это новая гарнитура VR — Sony Xperia View.

Sony уже выпускала такие вещи, как PlayStation VR, но гарнитура VR от Xperia — первая. Однако это не автономный вид, и для работы в него необходимо вставить смартфон Xperia, отсюда и бренд Xperia.

Гарнитура поддерживает только телефоны Xperia 1 III и Xperia 1 II и идеально подходит для них. Sony утверждает, что с его помощью можно просматривать «видео 8K HDR VR», хотя, скорее всего, это всего лишь маркетинговый термин, поскольку и Xperia 1 III, и Xperia 1 II работают с максимальным разрешением 4K на своих дисплеях.

Гарнитура Xperia View VR обеспечивает горизонтальный обзор на 120 градусов, а ее объектив имеет гибридную структуру с высокой эффективностью фокусировки. Он также оснащен функцией регулировки расстояния между линзами, которая позволяет регулировать положение линзы и изображения в зависимости от расстояния между глазами.

Процесс настройки гарнитуры довольно прост. Просто снимите переднюю крышку с помощью специального рычага, вставьте смартфон и закройте его. Вот и все!

Есть даже специальное приложение для Xperia View. Он оснащен функцией запуска, которая отображает список совместимых с Xperia View приложений и другой контент в режиме VR. Также можно напрямую воспроизводить медиафайлы, хранящиеся во внутренней / внешней памяти.

Гарнитурой Xperia View VR довольно легко управлять благодаря вырезам, обеспечивающим прямой доступ к выделенным клавишам на Xperia 1 III и Xperia 1 II. Отсутствует необходимость в отдельном контроллере, поскольку вы можете перемещать курсор с помощью клавиш регулировки громкости на и делать выбор с помощью клавиши камеры.