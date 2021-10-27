Главная » Новости

Sony выпускает гарнитуру Xperia View VR: разрешение 2K для обоих глаз в паре с Xperia 1 III

Sony выпускает гарнитуру Xperia View VR: разрешение 2K для обоих глаз в паре с Xperia 1 III
На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

Сегодня на мероприятии Sony, посвященном анонсу продукта, был представлен смартфон Sony Xperia Pro-I, ориентированный на камеру, которому удалось украсть всю шумиху. Однако то, что осталось незамеченным, так это новая гарнитура VR — Sony Xperia View.

Sony уже выпускала такие вещи, как PlayStation VR, но гарнитура VR от Xperia — первая. Однако это не автономный вид, и для работы в него необходимо вставить смартфон Xperia, отсюда и бренд Xperia.

Гарнитура поддерживает только телефоны Xperia 1 III и Xperia 1 II и идеально подходит для них. Sony утверждает, что с его помощью можно просматривать «видео 8K HDR VR», хотя, скорее всего, это всего лишь маркетинговый термин, поскольку и Xperia 1 III, и Xperia 1 II работают с максимальным разрешением 4K на своих дисплеях.

sony xperia view отличает

Гарнитура Xperia View VR обеспечивает горизонтальный обзор на 120 градусов, а ее объектив имеет гибридную структуру с высокой эффективностью фокусировки. Он также оснащен функцией регулировки расстояния между линзами, которая позволяет регулировать положение линзы и изображения в зависимости от расстояния между глазами.

Процесс настройки гарнитуры довольно прост. Просто снимите переднюю крышку с помощью специального рычага, вставьте смартфон и закройте его. Вот и все!

sony xperia view настройка

Есть даже специальное приложение для Xperia View. Он оснащен функцией запуска, которая отображает список совместимых с Xperia View приложений и другой контент в режиме VR. Также можно напрямую воспроизводить медиафайлы, хранящиеся во внутренней / внешней памяти.

sony-xperia-view-app

Гарнитурой Xperia View VR довольно легко управлять благодаря вырезам, обеспечивающим прямой доступ к выделенным клавишам на Xperia 1 III и Xperia 1 II. Отсутствует необходимость в отдельном контроллере, поскольку вы можете перемещать курсор с помощью клавиш регулировки громкости на и делать выбор с помощью клавиши камеры.

ASTERA
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.