Sony возрождает производство компактных смартфонов Xperia Compact

Японская компания от компактных смартфонов отказалась в 2018 году, а в текущем году она ее решила возродить в виде модели Sony Xperia Compact.

Авторитетный сетевой источник под ником Onleaks в социальной сети опубликовал изображения компактного смартфона Sony Xperia Compact.

На глобальном рынке такой аппарат будет конкурировать с iPhone 12 mini.

Помимо изображения инсайдер раскрыл характеристики смартфона, а также его размеры.

Размеры новинки составят: 140×68,9×8,9 мм. В устройстве установят 5,5-дюймовый экран и сканер отпечатка пальца на боковой грани.

Основная камера компактного устройства будет двойная с основным 13 Мп датчиком. Пока неизвестно какой в Sony Xperia Compact установят процессор и сколько будет встроено памяти.