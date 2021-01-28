Sony в США выпустила смартфон Xperia Pro за $2500 долларов

Sony никогда не умела делать дешевые смартфоны. Ее модели всегда стоили дороже конкурентов, причем зачастую они уступали по своим параметрам более дешевым аппаратам.

Sony начала продажи смартфона Xperia Pro, который был представлен в прошлом году. Его показали одновременно с Sony Xperia 1 II, но если Sony Xperia 1 II сразу стал доступен для покупки, то Sony Xperia Pro вышел почти год спустя.

Новинка позиционируется как смартфон для профессиональных блогеров, аппарат может работать как внешний экран для камеры.

Сам смартфон технически повторяет Sony Xperia 1 II, но отличается от него более толстым корпусом, шестнадцатью 5G-антенами и увеличенным до 512 ГБ объёмом памяти.

На рынке США Sony Xperia Pro предлагается 2500 долларов.