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Sony в Москве показала новые модели телевизоров

05.03.2020 23:14

Sony в российской столице представила свои новые модели телевизоров, которые были показаны в начале года на выставке электроники.
Пока японская компания только продемонстрировала модели, но цены на них не озвучила, и даже не сказала когда они поступят в продажу.

Практически все модели оказались обновленными прошлогодними сериями, среди которых A8 диагональю 55 и 65-дюймов, а также XH95 с экранами диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов.

Еще обновление получили серии XH90 и XH80, которые на рынке будут представлены с размером экрана от 43 до 85-дюймов.

Все перечисленные модели оснащены 4К экраном, а работают телевизоры под управлением Android TV.


Особое внимание на презентации привлек новый телевизор ZH8, а это 8К модель, в основе которой лежит фирменный процессор Sony X1 Ultimate, отвечающий за обработку изображения, а также постоянно отлеживает картинку и автоматически регулирует звук.

Sony ZH8 получил безрамочный экран с динамиками, расположенными в боковой части тонкой рамки.

Также в телевизоре применили технологию Full-Array Local Dimming and Boosting, которая следит за картинкой и регулирует яркость в определённых местах экрана.

В России Sony ZH8 будет предлагаться в 75 и 85-дюйммовыми экранами.

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