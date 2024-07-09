Sony в Индии представила профессиональный 98 дюймовый дисплей BRAVIA BZ53L

Sony India представила новый дисплей BRAVIA BZ53L с огромной диагональю 98 дюймов, который предназначен для профессионального использования в офисах, школах и магазинах.

Этот дисплей обладает рядом впечатляющих характеристик. Он оснащен специальным покрытием, которое уменьшает блики и обеспечивает хорошую видимость контента даже при ярком освещении.

Большой дисплей BRAVIA BZ53L дополняет уже существующий ассортимент подобных дисплеев Sony, но доступных в более компактных размерах.

Дисплей способен выводить изображения высокого качества с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное отображение. Технология XR Triluminos Pro позволяет достичь широкой гаммы цветов для достоверной и реалистичной визуализации.

Кроме того, дисплей оснащен технологией Full Array Local Dimming, которая улучшает контрастность, делая черные цвета более глубокими, а белые — более яркими. Монитор также может достигать яркости до 780 нит и имеет сертификацию HDR10 для поддержки контента с расширенным динамическим диапазоном.

Что касается звука, то на дисплее установлено четыре динамика мощностью 10 Вт, которые обеспечивают качественное звуковое сопровождение. Для подключения к другим устройствам есть Bluetooth, WiFi, два порта USB, четыре порта HDMI и порт Ethernet.

Дисплей также имеет аудиопорты, включая гибридный вход для центрального динамика, аналоговый аудиовход и цифровой аудиовыход.

Дисплей может быть установлен как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, и наклоняться для оптимального просмотра.

Кроме того, он оснащен ручками для удобного перемещения. Для удобного обмена контентом дисплей включает встроенные функции Chromecast и Apple AirPlay.

Sony BRAVIA BZ53L в Индии будет распространятся через фирменный и авторизованные торговые точки, оформить заказ на панель можно будет с 15 июля 2024 года.