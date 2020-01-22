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Sony в феврале выпустит смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

22.01.2020 19:47

Sony на выставке электроники в Барселоне покажет свой новый смартфон серии Xperia. По данным сетевого информатора, он получит несколько уникальных характеристик.
Будущий аппарат оснастят 4К дисплеем и 5G модемом, и скорее всего в смартфоне установят новый флагманский процессор Snapdragon 865.

Будущей новинке источник приписывает 6,6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9.

Матрица экрана будет выполнена по технологии OLED с поддержкой HDR. Сообщается еще про основную камеру с четырьмя модулями, где главным из них будет датчик на 48 или 64 Мп.

Еще два датчика будут по 12 Мп, а четвертым окажется Time-of-flight.

Какое название получит флагманская Xperia неизвестно, но есть версии что модель назовут Xperia 1.1, Xperia 0 или Xperia 1 Premium. Презентация смартфона состоится в конце февраля на выставке в Барселоне.

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