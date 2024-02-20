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Sony уже готовится к запуску игровой приставки PlayStation 5 Pro

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По информации, опубликованной порталом CNBC, компания Sony планирует выпустить PlayStation 5 Pro раньше, чем было запланировано, из-за неблагоприятных прогнозов по продажам текущей версии приставки.

Sony уже готовится к запуску игровой приставки PlayStation 5 Pro

Ожидается, что новая модель появится на рынке до конца текущего года. Аналитики отмечают, что выпуск PlayStation 5 Pro должен увеличить интерес к PlayStation 5 и предложить игрокам более продвинутое оборудование для запуска игр, включая ожидаемый релиз Grand Theft Auto VI в 2025 году.

В игровой индустрии существует широкое согласие относительно предстоящего релиза.

Аналогично предыдущим моделям, предыдущая версия PlayStation — PlayStation 4 Pro — была выпущена через три года после оригинальной PlayStation 4, и с момента выхода PlayStation 5 также прошло примерно столько же времени.

PlayStation 5 Pro предложит игрокам более мощное оборудование, однако конкретные технические характеристики пока неизвестны.

Некоторые источники упоминают производительность GPU в 28 терафлопс, в то время как базовая версия имеет 10 терафлопс, но эта информация требует подтверждения.

Аналитики уверены, что PlayStation 5 Pro появится на рынке до конца 2024 года, возможно, ближе к зимним праздникам.

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