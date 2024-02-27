Sony увольняет 900 сотрудников из своего подразделения PlayStation

Подразделение PlayStation Sony объявило о сокращении штата на 8 процентов, что составит около 900 сотрудников. Это решение коснется известных студий PlayStation, включая Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games и Firesprite, и оно отражает сложности, с которыми сталкиваются игровая и технологическая индустрии в настоящее время.

Глава PlayStation, Джим Райан, подчеркнул, что это решение было непростым и сказывается на сотрудниках компании, включая ключевые студии разработки. Sony приняла это решение в рамках стратегии реструктуризации, нацеленной на поддержание конкурентоспособности и долгосрочной устойчивости.

Сокращение штата Sony пришло после неудовлетворительных продаж игровой консоли PS5, что привело к снижению курса акций компании. Несмотря на это, Sony стремится расширить свои возможности, инвестируя в социальные сети, онлайн-сервисы и расширение доступности игр на различных платформах, включая ПК и мобильные устройства.

Такие сокращения не являются уникальными для игровой индустрии. Многие крупные компании, включая Microsoft, Unity и Discord, также проводят сокращения и перестройки. Это свидетельствует о периоде адаптации и перекалибровки в игровом мире, где компании стараются оптимизировать свою деятельность и сосредоточиться на своих сильных сторонах, чтобы приспособиться к изменяющейся динамике разработки и распространения игр.