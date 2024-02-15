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Sony ускорит выход своих эксклюзивов на персональные компьютеры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Руководитель подразделения PlayStation Хироки Тотоки объяснил, что ранее компания в основном сосредотачивалась на продвижении игр для консолей PlayStation с целью популяризации самой платформы.

Однако сейчас Sony учитывает как рыночные тенденции, так и синергию между различными платформами.

Недавно компания выпустила игру Helldivers 2 одновременно для PlayStation 5 и ПК. Этот мультиплатформенный релиз оказался крайне успешным, и игра стала самым продаваемым проектом Sony в Steam, обогнав все эксклюзивы для PlayStation. Такой успех подтвердил потенциал выпуска игр одновременно на нескольких платформах для увеличения как общей прибыли компании, так и популярности самих игр.

В связи с этим руководство Sony считает, что в будущем выпускать игры не только для консолей PlayStation, но и для ПК позволит привлечь большую аудиторию и обеспечить дополнительный рост продаж в мультиплатформенной среде. Поэтому стратегия компании будет включать расширение поддержки иных платформ помимо PlayStation, хотя работа над эксклюзивами для собственных консолей также продолжится.

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