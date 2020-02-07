Sony сообщила о 100% росте продаж своих смартфонов

В прошлом году японские СМИ даже сообщали, что компания Sony закроет свое мобильное подразделение.

Японская компания отчиталась о 100% росте продаж своих смартфонов. В финансовом отчете за четвертый квартал 2019 года указано, что компания на глобальном рынке реализовала 1,3 млн смартфонов.

В третьем квартале прошлого года японский производитель продал 600 тыс. устройств.

Стоит отметить, что несмотря на рост продаж, Sony еще далеко до лидеров рынка — Samsung и Huawei. Последние в четвертом квартале отгрузили 68,8 и 56 млн смартфонов соответственно.

В отчете также было указано, что спрос на матрицы для фотокамер смартфонов вырос на 62%.

Снижение прибыли показало игровое подразделение, а это связано с низкими продажами PlayStation 4, так как пользователи ожидают выход PlayStation 5.

В общей сложности в отчетный период прибыль Sony упала на 20%.