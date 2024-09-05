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Sony сняла с продажи игру Concord спустя две недели после запуска

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Командный шутер Concord от Firewalk Studios, принадлежащей Sony Interactive Entertainment, не смог привлечь игроков после релиза и будет закрыт. Игра стартовала 23 августа на PC и PS5, но пиковый онлайн в Steam не превысил 700 человек.

Sony приняла решение отключить серверы Concord 6 сентября, а продажи игры прекратятся немедленно. Всем покупателям обещан возврат средств, но владельцам розничных копий придется обращаться в магазины.

Райан Эллис, руководитель разработки, отметил, что некоторые аспекты игры понравились пользователям, но запуск и другие элементы не оправдали ожиданий.

После отключения сервера разработчики намерены рассмотреть возможности перезапуска проекта, возможно, с условно-бесплатной моделью.

В индустрии есть примеры успешного перезапуска игр, но не все попытки заканчиваются удачно. Concord предлагала игрокам собирать команды космических преступников для выполнения опасных заданий и планировала выпуск нового контента в течение года.

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