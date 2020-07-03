Sony сменит название впервые более чем за 60 лет

Sony сменит название впервые более чем за 60 лет03.07.2020 17:08
Собственно кардинально измененного названия ожидать не стоит, так как к основному названию прибавится только одно слово.
Речь идет о смене названий с просто Sony на Sony Group как это практикуют многие крупные компании, в подчинении которых находится несколько брендов или подразделений.
Смена названия произойдет впервые более чем за 60 лет. Компанией Sony она стала только в 1958 году, тогда как изначально она появилась как Tokyo Telecommunications Industry Co., Ltd.
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