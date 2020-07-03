Sony сменит название впервые более чем за 60 лет

Собственно кардинально измененного названия ожидать не стоит, так как к основному названию прибавится только одно слово.

Речь идет о смене названий с просто Sony на Sony Group как это практикуют многие крупные компании, в подчинении которых находится несколько брендов или подразделений.

Смена названия произойдет впервые более чем за 60 лет. Компанией Sony она стала только в 1958 году, тогда как изначально она появилась как Tokyo Telecommunications Industry Co., Ltd.