Sony скоро запустить новую звуковую панель

Sony готовится к скорому запуску новой звуковой панели, ее анонсировали на индийском рынке сразу после успешного запуска серии телевизоров Bravia 7.

Все представленные модели Bravia 7 получили по четыре динамика мощностью 10 Вт, но для многих этого будет недостаточно для просмотра фильма.

Sony India уже анонсировала выход новой звуковой панели, правда все подробности акустической системы пока не раскрываются, но ожидается, что она получит поддержку технологий Dolby Atmos, IMAX и dtsX.

Также в ней реализуют функции Acoustic Center Sync.