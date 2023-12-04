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Sony разработала контроллер с сенсорным экраном и подсказками для PS5

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Sony подала заявку на патент нового контроллера DualSense для игровой консоли PlayStation 5. По сообщению портала Game Rant, этот контроллер будет оснащен сенсорным экраном и подсказками на основе искусственного интеллекта.

Sony планирует заменить традиционный тачпад на контроллере сенсорным экраном, который будет отображать контекстные подсказки для игроков. Машинное обучение позволит адаптировать эти подсказки в соответствии с текущим состоянием игры, уровнем сложности и стилем игры пользователя. Основная цель такого нововведения — повысить мастерство игроков и увеличить удовольствие от игры.

В случае, если игрок застрянет на определенном уровне или задании, сенсорный экран контроллера будет отображать соответствующие подсказки, которые помогут ему пройти дальше. Патент также содержит схематические изображения нового геймпада и примеры подсказок, которые могут быть выведены на сенсорный экран.

Стоит отметить, что подача заявки на патент не означает, что данная идея будет реализована в конечном продукте. Возможно, Sony просто исследует различные варианты развития своего контроллера и не планирует выпускать подобный DualSense в ближайшем будущем. Патент может служить лишь показателем интереса компании к данной концепции.

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