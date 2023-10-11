Sony раскрыла беспроводные игровые наушники InZone Buds WF-G700

Компания Sony представила беспроводные наушники InZone Buds WF-G700, ориентированные на геймеров. Это первая модель в линейке со звуком в формате 360 Reality Audio и шумоподавлением на основе искусственного интеллекта.

Особенностью стала способность снижать задержку звука до 30 мс благодаря специальному USB-С передатчику. Также поддерживается Bluetooth LE Audio. С помощью приложения, анализирующего ухо, настраивается звук под человека.

В режиме низкой задержки автономность достигает 12 часов, а по Bluetooth LE Audio — 24 часа с использованием зарядного футляра. Быстрая зарядка в 5 минут дает 1 час работы.

Наушники выпущены в белом и черном цветах по цене $200. Они уже доступны для предзаказа.