Sony работает над новой моделью контроллера DualSense для игровой приставки PS5

Sony ведет разработку нового геймпада для консоли пятого поколения. Проект носит рабочее название Hunt и как сообщил информатор, геймпад для PlayStation 5 будет представлен уже скоро.

По словам Тома Хендерсона, профессиональный геймпад для PlayStation 5 будет показан в течение месяца.

В контролере появится возможность снимать и менять стики, а также настраивать тригеры за счет упоров, но самым главным нововведением станут лепестки на задней панели.

Подобное уже можно было встретить в DualShock 4, но тогда их предлагали в качестве аксессуара.

Профессиональный геймпад для PlayStation 5 должны представить вместе с другими аксессуарами для консоли.