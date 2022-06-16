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Sony работает над новой моделью контроллера DualSense для игровой приставки PS5

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Sony ведет разработку нового геймпада для консоли пятого поколения. Проект носит рабочее название Hunt и как сообщил информатор, геймпад для PlayStation 5 будет представлен уже скоро.
По словам Тома Хендерсона, профессиональный геймпад для PlayStation 5 будет показан в течение месяца.

В контролере появится возможность снимать и менять стики, а также настраивать тригеры за счет упоров, но самым главным нововведением станут лепестки на задней панели.

Подобное уже можно было встретить в DualShock 4, но тогда их предлагали в качестве аксессуара.

Профессиональный геймпад для PlayStation 5 должны представить вместе с другими аксессуарами для консоли.

DualSense PlayStation 5 Sony
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