Sony официально представила новые флагманские 8K и 4K-телевизоры

Новая линейка телевизоров от японского производителя получила процессор, который настраивает изображения с учетом особенности человеческого зрения, а звуковое сопровождение контента с учетом слуха.

На международной выставке электроники CES 2022 компания Sony показала флагманскую линейку телевизоров BRAVIA XR 2022 года.

Она состоит из 4К и 8К моделей, все они оснащены фирменным процессором и рядом технологий, которые были созданы для телевизоров компании.

Система XR Backlight Master Drive в телевизорах BRAVIA XR отвечает за работу локального затемнения и управляет мини-светодиодами, которые могут полностью отключатся или работать на максимальную яркость, выдавая высокую яркость.

Для работы акустической системы в телевизорах реализована технология Acoustic Center Sync, которая настраивает не только работу встроенных динамиков, но также и дополнительной акустической системы.

Все новые телевизоры флагманской серии будут поставляться с новым сервисом BRAVIA CORE, через который можно будет просматривать фильмы, телевизионные шоу и сериалы.

В текущем году новый сервис потокового вещания начнет работать в 75 странах.