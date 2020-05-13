Sony продала 110,4 миллионов PlayStation 4 с 2013 года

Sony продала 110,4 миллионов PlayStation 4 с 2013 года13.05.2020 16:33
Sony отчиталась за свой четвертый финансовый квартал 2019 года, который у нее закончился 31 марта.
В отчете компания опровергла слухи, что выпуск консоли нового поколения задерживается, а также подчеркнула, что консоль выйдет к рождественскому сезону 2020 года.
Еще в отчете указали, что у разработчиков нет проблем с созданием игр для PlayStation 5.
Что касается популярности PlayStation 4, то по данным японской компании за все время было подано 110,4 млн ед. PlayStation 4, а это новый рекорд.
В четвертом квартале было продано 1,5 млн консолей, а это почти в два раза меньше чем годом ранее.
В общей сложности за весь финансовый года Sony продала 13,6 млн ед. PlayStation 4.
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