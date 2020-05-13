Sony продала 110,4 миллионов PlayStation 4 с 2013 года

Sony отчиталась за свой четвертый финансовый квартал 2019 года, который у нее закончился 31 марта.

В отчете компания опровергла слухи, что выпуск консоли нового поколения задерживается, а также подчеркнула, что консоль выйдет к рождественскому сезону 2020 года.

Еще в отчете указали, что у разработчиков нет проблем с созданием игр для PlayStation 5.

Что касается популярности PlayStation 4, то по данным японской компании за все время было подано 110,4 млн ед. PlayStation 4, а это новый рекорд.

В четвертом квартале было продано 1,5 млн консолей, а это почти в два раза меньше чем годом ранее.

В общей сложности за весь финансовый года Sony продала 13,6 млн ед. PlayStation 4.