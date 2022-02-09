Sony представляет модели Walkman с позолоченным корпусом и корпусом из алюминиевого сплава

Sony официально анонсировала серию Walkman Signature на азиатском рынке. Sony NW-WM1ZM2 и Sony NW-WM1AM2 — это две модели в этой серии, которые предлагают позолоченный корпус и технологию цифрового усилителя S-Master. Давайте посмотрим на детали.

Sony NW-WM1ZM2 и Sony NW-WM1AM2 предлагают прослушивание аудио высокого разрешения. Дуэт оснащен 5,0-дюймовым компактным дисплеем с разрешением HD.

Существует возможность подключения Wi-Fi, которая позволяет устройствам подключаться к Интернету, воспроизводить и загружать музыку из бесконечных каталогов. Обе модели Walkman используют цифровую технологию S-Master HX, собственную технологию Sony от бренда Walkman. Внутри Walkmans есть полностью цифровой усилитель, обеспечивающий насыщенный, насыщенный звук (через Sony ).

NW-WM1ZM2 поставляется в корпусе с покрытием 4N Gold чистотой 99,99%, изготовленном из бескислородной меди (OFC). С другой стороны, NW-WM1AM2 изготовлен из рамы из алюминиевого сплава, которая обеспечивает жесткость и ощущение квадратности в руке. Он выполнен в черном цвете.

Устройства работают на Android 11 из коробки и имеют традиционные настройки домашнего экрана Walkman. Устройства обеспечивают до 40 часов воспроизведения аудио высокого разрешения в формате FLAC 96 кГц.

Обе модели оснащены аудиоразъемом и портом USB Type-C. NW-M1AM2 имеет 128 ГБ памяти, а NW-WM1ZM2 — 256 ГБ. Оба устройства поддерживают карты памяти microSD.