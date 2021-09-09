Sony представляет более доступную звуковую панель HDMI 2.1 Atmos

Sony дебютировала со своей последней флагманской звуковой панелью Dolby Atmos в июле. HT-A7000 также первый из Системы SoundBar компании для поддержки 360 Reality Audio . Устройство премиум-класса во всех отношениях, от вариантов подключения, которые включают сквозную передачу 8K и 4K / 120 кадров в секунду, вплоть до ценника в 1300 долларов. Если вы не хотите тратить так много, но по-прежнему жаждете тех же функций, Sony анонсировала сегодня еще одну колонку для домашнего кинотеатра. HT-A5000 является 5.1.2-канальный саундбар, который предлагает почти все те же навороты , как A7000, но за $ 400 меньше.

В дополнение к Dolby Atmos, A5000 также поддерживает DTS: X, а технология Sony Vertical Surround Engine имитирует звук над вашей головой благодаря двум парам динамиков, направленным вверх. S-Force Pro Front Surround создает более широкую звуковую среду по горизонтали, используя динамики X-Balanced компании и технологию «цифровой обработки звукового поля» в попытке сделать вещи более захватывающими. Что касается реальных динамиков, то у A5000 есть семь из этих динамиков X-Balanced: два с повышенным возбуждением, три с передним запуском, два встроенных сабвуфера. Звуковая панель также укомплектована парой лучевых твитеров, расположенных в передних углах устройства. Если у вас есть совместимый телевизор Bravia, Sony предлагает режим центрального динамика, в котором динамики телевизора используются для усиления центрального канала.

Чтобы правильно откалибровать A5000 для вашей гостиной, функция оптимизации звукового поля Sony использует встроенные микрофоны для измерения положения динамика по отношению к стенам и потолку. Этот инструмент также может оценить положение любых сателлитных динамиков или сабвуфера, чтобы убедиться, что система правильно настроена для пространства.

Для подключения один выход HDMI eARC обеспечивает сквозную передачу 8K HDR, 4K / 120 Гц и Dolby Vision, что делает A5000 достойным вариантом для игр, а также просмотра фильмов и телевидения. Звуковая панель также предлагает AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, Bluetooth и WiFi для беспроводных подключений, в дополнение к Alexa и Google Assistant для голосового управления через отдельное устройство. A5000 совместим с аудио-контентом Hi-Res и использует технологию DSEE Extreme от Sony для масштабирования сжатых файлов в реальном времени, восстанавливая некоторые детали, которые в противном случае были бы утеряны. 360 Reality Audio можно использовать здесь через Amazon Music HD, Deezer, Tidal или nugs.net.

Между A7000 и A5000 есть несколько ключевых отличий. Во-первых, первая — это 7.1.2-канальная звуковая панель, а вторая — 5.1.2. В зависимости от ваших звуковых предпочтений эти два дополнительных канала и два дополнительных динамика могут иметь значение для иммерсивного звука. Как правило, чем больше каналов и больше динамиков, тем лучше качество звука и больше деталей, но некоторым может подойти настройка 5.1.2. На A7000 твитеры расположены таким образом, что они отражают звук от боковых стенок, что способствует общему погружению. Наконец, A5000 имеет только один вход HDMI 2.1 (eARC), а A7000 — два. От поддерживаемых аудиоформатов до различных технологий домашнего кинотеатра Sony — почти все, что может предложить A7000, доступно на A5000.