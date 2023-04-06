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Sony представит портативную PS под кодовым названием Q Lite для облачного стриминга

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В Sony готовы выпустить портативную игровую консоль, которая станет преемником PlayStation Portable, но не сможет работать без удалённого подключения к PlayStation 5.
Сетевой источник рассказал про проект Q Lite. По словам сетевого информатора, это будет портативная консоль для использования которой нужна будет PlayStation текущей генерации.

Q Lite получит 8-дюймовый дисплей и привычные органы управления, также установят динамики и разъем для подключения игровой гарнитуры.

Портативная приставка будет работать по удалённому подключению к домашней PlayStation 5 пользователя.

Пока непонятно как будет позиционироваться Q Lite, так как ее могут отнести к отдельному устройству, а возможно ее преподнесут как дополнительный гаджет для PS 5.

Презентация Q Lite должна состоятся до выхода на рынок PlayStation 5 Pro.

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