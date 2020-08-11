Sony представила в России премиальные OLED-телевизоры на 55 и 65 дюймов

В продаже на российском рынке появились новые модели премиальных телевизоров от компании Sony, которые оснащены OLED-экранами нового поколения.

Производитель в стране объявил о старте продаж моделей с диагональю экрана 55 и 65 дюймов.

Обе панели имеют 4К разрешение и оснащены всеми современными технологиями, включая даже гибридную акустику.

Дисплеи телевизоров А8 помимо того, что имеют OLED матрицу нового поколения, выдадут насыщенный черный цвет и поддерживают частоту обновления 120 Гц.

Кроме этого, в новинках заявлена поддержка HDR10 и Dolby Vision, при этом технологии VRR и разъемов HDMI 2.1 в них нет, а значит телевизоры плохо подходят для покупки с целью использования его в играх на консолях нового поколения.

55-дюймовая модель в России получила ценник 200 тыс. рублей, а 65-дюймовая панель обойдется в 300 тыс. рублей.