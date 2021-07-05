Презентация флагманских телевизоров состоялась в начале текущего года, теперь эти модели с когнитивным интеллектом добрались до российского рынка.

Линейка телевизоров Sony Bravia XR состоит из 8К, 4K и 4K OLED панелей, оснащенных процессором, который работает как человеческий мозг.

По заявлению японского производителя, процессор Cognitive Processor XR обрабатывает изображение и звуковую дорожку таким образом, как это сделал бы мозг человека.

Новый чип превосходит все существующие процессоры с искусственным интеллектом, так как все они работают по заданным алгоритмам, и не учитывают особенности восприятия человека.

Все модели Sony Bravia XR работают под управлением Google TV, а также телевизоры способны работать с колонками Google Assistant и Amazon Alexa, и имеют самые передовые технологии по обработке звука и изображения.



В РФ предлагаются: X90J с 4К экраном по цене от 129 990 рублей, X95J с аналогичной по разрешению панелью диагонали 75-дюймов за 349 990 рублей, серия A80J с 4К OLED матрицей доступна по цене от 229 990 рублей, а A90J оценивается от 270 590 рублей.

Самая дорогая модель это Z9J, у которой уже 85-дюймовая 8К матрица и стоимость 999 990 рублей.