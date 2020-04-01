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Sony представила пять новых 4К и 8К телевизоров

01.04.2020 13:13

Презентация новых моделей телевизоров Sony состоялась в формате онлайн и была проведена в Китае.
Как рассказали представители компании, их телевизоры созданы для разной аудитории. В числе представленных моделей оказались: Z8H, A8H, X9000H, X9500H и X8000H.

Sony представила пять новых 4К и 5К телевизоров, а также озвучила их стоимость. Так, Sony Z8H стал единственным в линейке 8К телевизором, который выйдет в продажу 26 апреля в версии с 75 и 85-дюймовым экраном.

Первый вариант оценен в 7 060 долларов, а второй обойдется уже в 11 295 долларов. Тем клиентам, которые оформят предварительный заказ обещают подарок в виде беспроводных наушников Sony WH-1000XM3 с функцией шумоподавления.

В телевизоре Sony A8H будет разрешение 4К и экран OLED, тогда как остальные модели уже имеют обычные LED-панели, но с таким же разрешением.

Во всех телевизорах заявлены технологии TRILUMOS, X-Reality Pro и X-Motion Clarity, и поддержка Dolby Vision и Dolby Digital Panorama Sound. В панелях Z8H, A8H и X9500H установлены процессоры Sony X1 Ultimate, тогда как X9000H и X8000H получили Sony X1.

В качестве операционной системы будет Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой. X9500H предложат для покупки в версии 55, 65 и 75 дюйма, стоимость которых составит 1129, 1835 и 2965 долларов соответственно. X8000H с экранами на 75 и 85 дюйма получат ценники 1412 и 2541 долларов.

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