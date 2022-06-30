Компания Sony представила мониторы для игровой консоли PlayStation 5

Недавно сообщалось, что Sony выпустит мониторы для консолей PlayStation 5.

29 июня японская компания представила два игровых монитора, которые рассчитаны на работу с игровыми консолями компании.

Были продемонстрированы модели M9 и M3 серии InZone. Первая стала флагманской панелью с высоким разрешением и самыми лучшими решениями.



В InZone M9 установили 27-дюймовый 4К экран, который работает на частоте 144 Гц, и подключается к консоли через HDMI 2.1.

Монитор получил поддержку DisplayHDR 600, VRR и Nvidia G-Sync. Поскольку монитор игровой, то его можно использовать и с компьютерами, а также другими игровыми устройствами.



InZone M3 тоже оснащен 27-дюймовым экраном, но в нем уже разрешение Full HD, но зато кадровая частота выше – 240 Гц.

Заявлена поддержка VRR и 99-процентный охват цветового пространства sRGB. Дизайн у мониторов полностью одинаковый. Старшая версия в рознице будет предлагаться за 900 долларов, младшая по цене 530 долларов.