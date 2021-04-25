Sony представила концепт смартфона и переносной приставки в одном

Sony представила концепт смартфона и переносной приставки в одном25.04.2021 20:05
Sony ранее выпускала портативные консоли, но в итоге он них она оказалась, и сейчас на рынке предлагаются только стационарные PlayStation.
Дизайнер создал гибрид смартфона и портативной консоли PSP. Он постарался совместить современный смартфон с консолью в одно целое, при этом не пожертвовав органами управления.
На рендерах можно увидеть аппарат с тройной камерой на тыльной стороне и тонкими стиками с триггерами на боковой грани.
Стоит также обратить внимание, что устройство получило две фронтальные камеры, расположенные по бокам дисплея.
По задумке разработчиков, игровой смартфон работает с облачными сервисами, а для связи с ними используется 5G.
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