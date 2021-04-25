Sony представила концепт смартфона и переносной приставки в одном

Sony ранее выпускала портативные консоли, но в итоге он них она оказалась, и сейчас на рынке предлагаются только стационарные PlayStation.

Дизайнер создал гибрид смартфона и портативной консоли PSP. Он постарался совместить современный смартфон с консолью в одно целое, при этом не пожертвовав органами управления.



На рендерах можно увидеть аппарат с тройной камерой на тыльной стороне и тонкими стиками с триггерами на боковой грани.

Стоит также обратить внимание, что устройство получило две фронтальные камеры, расположенные по бокам дисплея.

По задумке разработчиков, игровой смартфон работает с облачными сервисами, а для связи с ними используется 5G.