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Sony представила 247-мегапиксельную камеру, но ждать ее в смартфонах не стоит

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания Sony представила новую модель датчика изображения IMX811 с разрешением 247 Мп. Датчик доступен в цветном и монохромном исполнении и имеет заднюю засветку.

Sony представила 247-мегапиксельную камеру, но ждать ее в смартфонах не стоит

Соотношение сторон датчика составляет 3:2, и он способен снимать с разрешением до 19 200 x 12 800 пикселей. Датчик поддерживает серийную съемку со скоростью от 5,3 до 12 кадров в секунду в зависимости от выходного сигнала.

Ожидается, что этот датчик будет использоваться в промышленных камерах и не будет доступен на потребительском рынке из-за высокой цены.

Sony представила 247-мегапиксельную камеру, но ждать ее в смартфонах не стоит

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