Sony пообещала увеличить поставки PS5 и показала рекламный ролик игр для игровой консоли

В компании Sony заявили, что PlayStation 5 больше не является дефицитным товаром.

Самая продаваемая приставка в мире больше не является дефицитной, так как компании Sony удалось нарастить поставки консоли, и теперь ее можно купить без посредников в официальных точках продаж.

Также японская компания запустила новый ролик, посвященный эксклюзивным играм.

Напомним, Sony готовится к презентации контроллера DualSense Edge и скорому релизу гарнитуры PSVR2. По слухам, в этом году должна еще выйти обновленная версия PlayStation 5.