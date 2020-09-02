Sony показала новый рекламный ролик PlayStation 5

Последняя реклама PlayStation 5 является веским аргументом в пользу грядущей консоли Sony следующего поколения. И она, безусловно, ставит Xbox Series X на второе место благодаря сильной линейке программного обеспечения Sony.

Мы видим несколько игр, которые появятся в новой игровой системе при запуске и в дальнейшем, и все они выглядят великолепно. В трейлере «Захватывающее погружение» представлены следующие игры:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Horizon Zero Dawn: Forbidden West

Ratchet & Clank: A Rift Apart

Demon’s Souls

Gran Turismo 7

В трейлере также подчеркиваются различные способы улучшения PS5 помимо графики, включая тактильную обратную связь контроллера DualSense и адаптивные триггеры, а также мощный новый 3D-звук.

Это короткий трейлер, но он делает свое дело, позиционируя PlayStation 5 как обязательную приставку следующего поколения. Даже всего пять эксклюзивов являются более сильным аргументом в пользу продаж, чем тусклый показ от Microsoft в последнее время, особенно благодаря мрачному первому взгляду Halo: Infinite и последующей задержке до 2021 года.

Конечно, не все эти игры будут выпущены непосредственно при запуске, но даже пара и все выпускаемые сторонние релизы (Assassin’s Creed Valhalla, Black Ops Cold War и т. д.) должны сыграть свою роль. Настоящая проблема заключается в том, сможет ли Sony произвести достаточное количество PS5 для удовлетворения спроса.

До сих пор нет ни цены, ни даты выпуска для PS5, но судя по слухам, она выйдет 17 ноября и будет стоить 499,99 долларов и 399,99 долларов за модель, предназначенную только для цифровой версии.