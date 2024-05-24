Sony показала, какой она видит игровую индустрию через 10 лет

Стратегическое видео Sony демонстрирует, как индустрия видеоигр, путешествий, концертов и других развлечений может измениться в будущем.

В ролике Creative Entertainment Vision, опубликованном на YouTube-канале компании, представлены концепции, которые могут стать реальностью в следующем десятилетии.

В видео демонстрируется, как с использованием виртуальной реальности люди могут создавать аватары и погружаться в виртуальные миры для взаимодействия с другими людьми. Это позволит создать новые формы развлечений и коммуникации.

Кроме того, в ролике показаны различные концепции будущих устройств, таких как смартфон, портативная консоль с левитирующим прозрачным экраном и прозрачный планшет.

Также показаны парки с механическими динозаврами и привидениями из популярных франшиз компаний, таких как игровая серия Horizon и фильмы «Охотники за приведениями».

Одним из наиболее захватывающих представленных прототипов является революционный контроллер. Это устройство объединяет функции традиционного геймпада и голографического экрана, и оно привлекло особое внимание публики.

Sony отмечает, что это пока только концепция, и таким образом компания делится своим видением того, какими могут быть игровые контроллеры через несколько лет.