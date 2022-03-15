Sony подтверждает обновления Android 12 еще для двух телефонов Xperia

В этом месяце Sony выпускает обновления Android 12 для нескольких смартфонов, и у нас есть информация о том, что японская компания продолжит обновлять свою линейку Xperia в течение следующих недель. После Xperia 1 II, Xperia PRO и Xperia 5 II Sony подтвердила, что два других телефона очень скоро получат обновление Android 12: Xperia 10 II и 10 III. Поскольку официальный мобильный блог компании давно закрыт, новость была размещена в Instagram , одном из немногих мест, где поклонники Sony все еще могут получать информацию о том, что происходит во вселенной Xperia. К сожалению, японская компания не предоставила ETA для этих обновлений, хотя и говорит, что Android 12 «скоро».

Оба телефона серии Xperia 10 среднего класса в настоящее время застряли на Android 11, но хотя Xperia 10 III , вероятно, получит еще одно крупное обновление после Android 12, мы не уверены, что это произойдет и с двухлетним Xperia . 10 II . Последний изначально поставлялся с Android 10 еще в 2020 году, а позже был обновлен до Android 11, так что это будет второе крупное обновление ОС Android, которое он получит. Третий телефон серии Xperia 10, Xperia 10 III Lite, вероятно, тоже будет обновлен до Android 12, но на данный момент это просто желаемое за действительное, поскольку Sony еще не сделала это официально.