Sony PlayStation 6 станет самой мощной консолью своего поколения

Sony нацелена на то, чтобы сделать PlayStation 6 самой мощной консолью своего поколения. Согласно новому видео от RedGaming Tech, японская компания уже более года занимается разработкой следующего поколения системы, но пока не окончательно утвердила спецификации, такие как процессор и оперативная память.

В настоящее время Sony ведет переговоры с разработчиками игр для настройки системы, вероятно, на основе технологии AMD, поскольку AMD является единственным поставщиком, рассматриваемым компанией.

Хотя конкретные характеристики системы пока не определены, Sony стремится сделать PlayStation 6 самой мощной консолью своего поколения и готова пройти длительный путь разработки. Планируется выпустить консоль примерно в 2028 году.

Источник: ferra