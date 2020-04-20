Sony PlayStation 5 выйдет одновременно на все рынки

Сегодня уже сообщалось, что показ новых игровых консолей, о которых уже немало сообщалось ранее, стоимость намного раньше, что связано с отменой выставки Е3.

При этом, как уже отмечалось ранее, их старт продаж состоится, как и планировалось. Как выяснилось, Sony PlayStation 5 появится в продаже одновременно на всех рынках и случится это в конце года.

Одновременно с этим сообщается о возможном дефиците игровой приставки, что также связано с коронавирусом, из-за которого возможны проблемы с производством.

Напомним, что Sony PlayStation 5 приписывают ценник около 500 долларов, но эта стоимость вероятно будет актуальна для американского рынка, тогда как на других рынках она может быть дороже.