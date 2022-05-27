Sony намерена к 2025 году выпускать 20% игр для ПК и мобильных устройств

Sony изменила свою бизнес модель и стала свои эксклюзивы выпускать на ПК. Это событие в свою очередь вызвало негативную реакцию пользователей.

К тому же эксперты были уверены, что выход эксклюзивов негативно скажется на продажах игровых консолей.

Но фактически все вышло наоборот — продажи PlayStation растут, а игры вышедшие на ПК приносят большую прибыль.

Данные о продаже игр на ПК раскрыла сама компания, и из отчета видно, что всего три игры принесли более 100 млн долларов. Эти игры разошлись тиражом более 4,2 млн копий.

Самой большой популярностью пользуется Horizon Zero Dawn, которая на компьютерах доступна два года, и только она принесла компании прибыли в размере 60 млн долларов.

На втором месте God of War, которая появилась всего четыре месяца назад, но за это время в копилку компании она добавила 26 млн долларов.

Sony к 2025 году начнет выпускать 20% игр на ПК и мобильных устройствах.