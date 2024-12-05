Sony патентует наушники, которые подключаются к разным устройствам одновременно

Компания Sony подала заявку на патент новых наушников. В документе описаны наушники, которые смогут одновременно подключаться к двум устройствам и воспроизводить звук из разных источников.

Наушники будут иметь два приемника, что позволит смешивать два сигнала прямо в устройстве.

Это будет отличаться от технологии Bluetooth Multipoint, которая позволяет подключать несколько устройств, но воспроизводит звук только с одного из них.

В компании считают, что такие наушники помогут лучше справляться с многозадачностью. Например, геймеры смогут подключаться к стримам в Discord или Twitch во время игры.

Пока разработка находится на стадии патента, и о сроках выхода наушников информации нет.