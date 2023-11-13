Sony патентует для PlayStation технологию перезапуска игры с любого момента

Sony рассматривает возможность внедрения новой функции в PlayStation, позволяющей игрокам вернуться к определенному разделу видеоигры без необходимости прохождения всей игры, как показывает новый опубликованный патент.

Патент получил название «Потоковая передача контента с запуском игрового процесса». В документе представлено, что игровые сценарии могут быть разделены на подразделы с выбираемыми «начальными точками», позволяющими пользователям моментально погружаться в конкретные сцены, которые они хотят пережить.

Принцип работы предполагает следующее:

В процессе игры сохраняется «медиа» информация, и триггерные точки связываются с «конкретными наборами данных».

Пользователь может передавать мультимедийный контент на свое устройство посредством «действия связи».

При потоковой передаче медиаконтента и просмотре игры игроку предлагаются «триггерные точки», которые он может выбирать на свое усмотрение.

Система определяет «игровые данные», связанные с выбранными триггерными точками.

На основе игровых данных, связанных с триггерными точками, система запускает «интерактивный заголовок», позволяя пользователю играть в игру через устройство на основе идентифицированного набора игровых данных, связанных с выбранной триггерной точкой.

Иными словами, игрок может вернуться к определенному моменту в игре, используя сохраненные данные с этого момента. Однако стоит отметить, что реализация этой идеи может столкнуться с проблемами, так как каждый разработчик должен создать эти «точки запуска», что может потребовать значительных усилий.

Патент, несмотря на свою интересность, не обязательно указывает на конкретные планы Sony по внедрению подобной системы, поскольку компании часто патентуют идеи без намерения внедрять их в ближайшее время.