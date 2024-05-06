Sony отменила планы по обязательной привязке учетных записей PSN

Sony отменила планы по обязательной привязке учетных записей PlayStation Network (PSN) для игроков шутера от третьего лица Helldivers 2 на ПК.

Компания Sony провела исследование аудитории ПК-игроков и признала ценность обратной связи сообщества Helldivers 2. Благодаря этому отзыву компания приняла решение отказаться от ранее анонсированного обновления, которое требовало привязки PSN для пользователей на ПК.

PlayStation выразила благодарность своим фанатам за поддержку и заверила их, что будет информировать сообщество о своих дальнейших планах. Пока не ясно, касаются ли эти планы общей поддержки игры или переработки интеграции PSN.

Сообщество Helldivers 2 отреагировало на эту новость с юмором, отметив, что, подобно основным приказам командования Супер-Земли, данная ситуация была разрешена в течение 48 часов.

Helldivers 2 — шутер от третьего лица, разработанный шведской студией Arrowhead Game Studios и изданный Sony Interactive Entertainment для PlayStation 5 и ПК в 2024 году. За первые три дня после релиза игры было продано около миллиона копий по всему миру.