Главная » Новости

Sony отменила планы по обязательной привязке учетных записей PSN

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Sony отменила планы по обязательной привязке учетных записей PlayStation Network (PSN) для игроков шутера от третьего лица Helldivers 2 на ПК.

Компания Sony провела исследование аудитории ПК-игроков и признала ценность обратной связи сообщества Helldivers 2. Благодаря этому отзыву компания приняла решение отказаться от ранее анонсированного обновления, которое требовало привязки PSN для пользователей на ПК.

PlayStation выразила благодарность своим фанатам за поддержку и заверила их, что будет информировать сообщество о своих дальнейших планах. Пока не ясно, касаются ли эти планы общей поддержки игры или переработки интеграции PSN.

Сообщество Helldivers 2 отреагировало на эту новость с юмором, отметив, что, подобно основным приказам командования Супер-Земли, данная ситуация была разрешена в течение 48 часов.

Helldivers 2 — шутер от третьего лица, разработанный шведской студией Arrowhead Game Studios и изданный Sony Interactive Entertainment для PlayStation 5 и ПК в 2024 году. За первые три дня после релиза игры было продано около миллиона копий по всему миру.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.