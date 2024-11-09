Sony отложила запуск PS5 Pro в Индии из-за ограничений на Wi-Fi 7

Мировые продажи обновленной PlayStation 5 Pro начались, однако в Индии консоль пока не представлена. В заявлении Sony говорится, что релиз PS5 Pro на индийском рынке пока не подтвержден окончательно.

Причина связана с тем, что в Индии еще не разрешено использование 6-гигагерцового диапазона, необходимого для работы Wi-Fi 7, которым оснащена новая консоль. Из-за этого продажи PS5 Pro в регионе откладываются.

Тем не менее, несмотря на указанные ограничения, другие устройства с поддержкой Wi-Fi 7, такие как iPhone 16 и ноутбуки с процессорами Intel Lunar Lake, уже доступны в Индии.

PS5 Pro поступила в продажу на большинстве международных рынков по цене 700 долларов или 800 евро.