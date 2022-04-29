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Японская Sony отключила возможность активировать коды для оплаты PS Plus

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Sony закрыла возможность активации кодов оплаты PS Plus, это произошло неожиданно для всех пользователи, и некоторые возможно даже на фоне такого решения потеряют свои деньги.
Ошибка при активации PS Plus возникла во всем мире, причем в компании ничего не стали комментировать по этому поводу.

Предположительно отключили сервис из-за огромного количества активации кодов PS Plus. Ранее Sony сообщила, что все подписки PS Plus потом конвертируются в новый тариф PlayStation Plus Premium.

После этого все стали активировать сразу по несколько кодов, чтобы их суммировать по сроку.

Ранее еще сообщали, что Sony заблокировала возможность продления PS Plus и Now при неистекшей существующей подписке.

Sony
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