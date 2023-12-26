В Sony признали консоль PlayStation 4 Pro и PlayStation VR устаревшими гаджетами

Sony объявила о прекращении приема консоли PS4 Pro CUH-7100 и PlayStation VR CUH-ZVR1 для ремонта.

Клиентам дается время до конца 20 декабря 2023 года подать заявки на ремонт. Главная причина, указанная Sony, — нехватка запасов.

Однако, клиенты могут отправлять свои консоли до 5 января 2024 года, если они уже подали заявку на ремонт. Те, кто не подаст заявку заранее, должны отправить свои устройства до 20 декабря 2023 года.

Это не первый случай, когда компании прекращают ремонтные службы из-за нехватки запчастей. В 2021 году Nintendo объявила о прекращении приема устройств Nintendo 3DS и 3DS XL для ремонта.

С учетом того, что PS4 постепенно уступает место PS5, вероятно, Sony предпочитает использовать ограниченные запасы материалов для консолей текущего поколения.

В Японии Sony перестанет принимать консоли PS4 Pro и PS VR для ремонта с 20 декабря 2023 года.

Источник: siliconera.com.