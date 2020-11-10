Sony опубликовала полное руководство по PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу на этой неделе и фанаты находятся в огромном возбуждении. Накануне релиза Sony опубликовала так называемый «The Ultimate FAQ», который отвечает практически на все вопросы, которые могут возникнуть у пользователей о консоли. О самых важных аспектах astera.ru расскажет ниже.

Дата выпуска

PlayStation 5 поступит в продажу в Северной Америке 12 ноября. Это означает, что те, кто в Канаде и США, первыми получат в руки консоль. Если вы живете в Великобритании или Европе, вам придется подождать до следующего четверга, 19 ноября.

Расширение хранилища

PlayStation 5 имеет специальный SSD-накопитель, но доступный объем хранилища составляет менее 1 ТБ. Поскольку в наши дни игры достигают размера 100 ГБ, это хранилище настроено на быстрое заполнение, что означает, что пользователям в конечном итоге придется добавить больше хранилища.

Sony сообщает, что в консоли есть порт расширения для SSD-накопителя M.2, но функциональность будет добавлена ​​после запуска через обновление системного программного обеспечения. Подробная информация о совместимых дисках также будет раскрыта позже.

Цветовые схемы

Контроллер DualSense имеет ту же цветовую схему, что и PlayStation 5. Однако Sony подтвердила, что контроллер будет доступен в других цветах в будущем, но не сообщает, когда.

Что касается PS5, Sony заявляет, что при запуске PS5 не будет дополнительных цветов и дизайнов.

Контроллер DualSense

Также выяснилось, что контроллер не имеет обратной совместимости с PlayStation 4. Однако пользователи могут использовать свой контроллер DualShock 4 для игры в более 99% из более чем 4000 игр для PS4, доступных на PS5.

Игровые диски

Диски с играми PS5 Blu-ray отличаются от дисков PS4, поскольку на них можно хранить до 100 ГБ по сравнению с 50 ГБ на игровых дисках PS4.

Обновления

В первый день будет доступно обновление программного обеспечения, и пользователи смогут загружать обновления на USB-накопитель, подключаться к PS5 и устанавливать. USB-накопитель необходимо отформатировать в FAT32.

Полную версию руководства можно прочитать по ссылке.