Sony ограничит производство PS 5 из-за высокой стоимости комплектующих

Sony до марта 2021 года выпустит значительно меньше консолей PlayStation 5 чем планировалось.

Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что до марта 2021 года японская компания произведет меньше приставок, чем в аналогичный период старта продаж PlayStation 4.

В Bloomberg уточняют, что в Sony пересмотрели производственные планы по причине высокой цены на комплектующие, которые были заявлены в консоли нового поколения.

Так, до марта 2021 года японская корпорация выпустит от 5 до 6 млн ед. приставок. Для сравнения за первые два квартала после выхода PlayStation 4 на рынке было продано 7,5 млн консолей.