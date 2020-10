Sony назвала несовместимые с новой PlayStation 5 игры PS4

В компании Sony рассказали, какие игры с PS4 окажутся несовместимыми с новой PlayStation 5.

Соответствующая информация была опубликована в разделе поддержки на сайте компании. Согласно обнародованным данным, большинство игр PS4 будут совместимы с PlayStation 5.

При этом игры с PlayStation 5 на PS4 могут работать с некоторыми ошибками, а еще в них некоторые функции могут оказаться недоступными.

В списке все же есть игры PS4, которые на PlayStation 5 работать не будут совсем и в их числе оказались: Just Deal With It!, Robinson: The Journey, Shadow Complex Remastered, Joe’s Diner, DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT Isle of Man — Ride on the Edge 2, We Sing, Hitman Go: Definitive Edition и Shadwen.