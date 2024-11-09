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Sony настаивает на привязке PSN-аккаунтов для игр на ПК ради безопасности

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Sony продолжает настаивать на обязательной привязке PSN-аккаунтов для игр, выпущенных на ПК, несмотря на критику игроков и скандалы, связанные с этим требованием. Глава Sony Interactive Entertainment, Хироки Тотоки, в ходе совещания с инвесторами подтвердил, что компания не планирует отказываться от этой практики. По его словам, привязка аккаунта необходима для создания безопасной среды для игроков, особенно для игр с живыми сервисами.

Тотоки признал, что введенные для ПК-версий игр требования вызывают недовольство у пользователей, но добавил, что это позволило компании получить ценный опыт в решении возникающих проблем. Он отметил, что, несмотря на ограничение, важно продолжать работу над поиском лучших решений для обеспечения безопасности и порядка в играх.

Однако, такие меры трудно оправдать для игр с одиночными кампаниями, таких как God of War: Ragnarok или Horizon Zero Dawn, где привязка аккаунта может восприниматься как лишняя нагрузка на игроков.

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