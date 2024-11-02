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Sony начала разработку PS5 Pro ещё до запуска оригинальной PS5

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Сопредседатель PlayStation Хидеаки Нисино сообщил, что работа над PS5 Pro стартовала до выхода оригинальной PS5, который состоялся 19 ноября 2020 года.

Sony опиралась на успешный опыт создания PS4 Pro, который показал высокий интерес пользователей к премиум-версии консоли.

Нисино отметил, что около 20% владельцев PS4 выбрали именно Pro-версию, что свидетельствует о спросе на такие устройства. Среди покупателей были как опытные геймеры, так и новички, привлечённые продвинутыми возможностями консоли.

Он также подчеркнул, что быстрые технологии сегодня требуют значительных обновлений. Хотя консоли не обновляются так часто, как смартфоны или ПК, проект PS5 Pro, рассчитанный на пять лет, направлен на внедрение новейших технологий, которые улучшат игровой опыт пользователей.

«Мы стремимся объединить самые современные технологии для игрового сегмента, чтобы обеспечить ощутимую пользу для пользователей, даже если такие обновления происходят не каждый год», — сказал Нисино.

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