Sony начала продажи пульта для телевизора со встроенной акустикой

Sony представила пульт управления телевизорами, который совмещен с беспроводной акустической системой.

Новинка под названием SRS-LSR200 способна работать без розетки и управлять телевизорами компании.

За автономность в новом гаджете отвечает батарея, которой хватает на 13 часов работы.

Пульт можно использовать как внешний динамик телевизора. К тому же в нет есть 3,5 мм разъем для наушников. Помимо этого, аксессуар получил защиту от воды по стандарту IPX2.

Звук на колонку передается по радиоканалу 2,4 ГГц. Через этот канал происходит управление самим телевизором, поэтому переключать каналы и управлять воспроизведением контента можно без прямой видимости с телевизором.

Sony SRS-LSR200 уже доступен для покупки в Японии, где за него производитель просят 180 долларов.